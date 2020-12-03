أعراض التطعيم بلقاح سبوتنيك الروسي؟

نصّت مذكرة روسية تتضمن توصيات تعطى للذين يرغبون بأخذ لقاح كورونا أنه قد تشعر نسبة قليلة ممن يتم تطعيمهم بأول لقاح روسي مسجل لفيروس كورونا في العالم بالحمى أو القشعريرة أو الضعف أو الغثيان ومن انسداد الأنف أو ألم في الحلق.

وبحسب وكالة “سبوتنيك”، أنه وفقا للمذكرة فإنه في معظم الحالات يكون التطعيم سهل التحمل مع احتمال الشعور بالتوعك وهو رد فعل فردي طبيعي للجسم وإحدى علامات تكوين المناعة.

وأشارت المذكرة إلى أن 7ر5 بالمئة من المرضى قد يعانون من آلام في الجسم والعضلات أو قشعريرة أو حمى أو صداع أو ارتفاع درجة الحرارة حتى 37 كما أن 7ر4 بالمئة يكون لديهم ألم وحكة وتورم واحمرار في موقع الحقن فيما قد يشعر 5ر1 بالمئة ممن تم تطعيمهم بانسداد الأنف أو سيلان الأنف أو التهاب الحلق.