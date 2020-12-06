محافظ دير الزور يلتقي شيوخ ريف المحافظة الشمالي

انطلاقا من أهمية التواصل مع الأهالي والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم ، التقى محافظ دير الزور السيد فاضل نجار عددا من شيوخ ووجهاء ريف المحافظة الشمالي يتقدمهم الشيخ نواف البشير شيخ قبيلة البقارة.

واستمع منهم عن احتياجاتهم وطروحاتهم حول

أولوية المشاريع التي تحتاجها ارياف المحافظة والتي تمحورت حول توفير الخدمات ومشاريع البنى التحتية وزيادة الدعم للقطاع الزراعي .

وأكد نجار ان محافظة دير الزور عانت الكثير من الإرهاب الذي استهدف البشر والحجر لكنها بقيت صامدة وانتصرت بفضل وقوف أبنائها الشرفاء الى جانب جيشهم وقائدهم و ظلوا متمسكين بوحدة وسيادة وطنهم ، لافتا الى دور شيوخ ووجهاء العشائر في المساهمة الفاعلة في إعادة الاعمار وعودة المهجرين .

وبيّن نجار ان الحكومة لا تدخر جهدا في توفير الخدمات للاهالي العائدين الى منازلهم وحقولهم وتسعى للعمل على تنفيذ المشاريع التي تصب في خدمتهم وتمكنهم من العودة لممارسة نشاطهم الزراعي والانتاجي وتفعيل مختلف الدوائر والقطاعات الحكومية وذلك في اطار تنفيذ توجيهات سيد الوطن السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بأن يكون المواطن بوصلة العمل.

ديرالزور – مساعد العلي