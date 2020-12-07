قيادة منظمة شبيبة الثورة في طرطوس.. تحفيز الشباب على الإبداع والتميز

طرطوس- محمد محمود

أكد رئيس اتحاد شبيبة الثورة الرفيق عفيف دلا أهمية تأطير المواهب لرفع مستواها وتحفيز الشباب على المشاركة والإبداع والتميز جاء ذلك خلال لقائه قواعد وقيادات شبيبة طرطوس للاطلاع على واقع الجهاز الشبيبي والمقرات والكوادر وما تم إنجازه ووضع آليات عمل جديدة لتجاوز الصعوبات والعقبات ووضع الخطط والأفكار.

وفي تصريح “للبعث ميديا” أكد رئيس المنظمة أن الزيارة تأتي في إطار جولات قيادة المنظمة للفروع للوقوف على واقع عمل كل فرع وما لديه من نقاط قوة وضعف , وطرح رؤى للعمل الاتحادي الشبيبي خلال المرحلة القادمة بالعناوين العريضة والأهداف الاستراتيجية , والاطلاع على واقع مراكز ومقرات النشاط الشبيبي في المدينة والريف ومعرفة احتياجاتها وجهوزية ومستلزمات العمل ، وإعادة تقييم ودراسة الفرص الاستثمارية على مستوى العمل الاتحادي ، فلدينا مجموعة مقرات ومراكز سنبحث في توظيفها لخدمة العمل الاتحادي على مستوى أندية العلوم للمعلوماتية، ومراكز النشاط الشبيبي والتدريب الإعلامي والفني والمهني لوضع الخطة المناسبة للعمل.

والتقى “دلا” شبيبيو روابط المدينة الأولى والثانية ومشتى الحلو ، وشارك في حملة تشجيررابطة المشتى بمشاركة المجتمع الأهلي والمشاركة بتشييع أحد الشهداء من المشفى العسكري بطرطوس إلى جانب الفعاليات الحزبية والرسمية والعسكرية في المحافظة.

حضر اللقاءات والجولات الرفيق هيثم عاصي عضو قيادة فرع طرطوس للحزب رئيس مكتب الشباب الفرعي والرفاق سولينا حمادة ، نبيل يوسف ومرح بارودي أعضاء قيادة الاتحاد.