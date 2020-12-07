170طالب من كلية الآداب بالسويداء يحتفلون بتخرجهم

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك

احتلفت كلية الاداب والعلوم الانسانية الثانية بالسويداء اليوم بتخريج 170 طالبة وطالبة

وفي كلمة له خلال حفل التخرج الذي أقيم في قصر الثقافة.

وأشار نائب رئيس جامعة دمشق د.عصام خوري الى الجهود المبذولة من الكادر التدريسي في كلية الآداب و العلوم الانسانية الثانية رغم الظروف التي تعرضت لها سورية خلال سنوات الحرب مشيرا الى أنه بالمثابرة والعلم نحدد مكانتنا في هذا العالم.

وأكد عميد كلية الآداب و العلوم الإنسانية الثانية د.خالد كيوان أنه بالعلم والمعرفة نبني أجيال سورية الواعدة منوها بجهود الطلاب التي أثمرت بتخريج هذه الكوكبة مبينا أن بناء الانسان هو ترجمة لتلاحم العلم والسلاح والاستمرار في بناء سورية الحديثة.

بدورها بينت وفاء العفلق رئيسة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في السويداء أن نجاح كوكبة من طلاب الآداب هو نجاح لسورية مهنئة أهالي الطلاب الذين ساهموا في متابعة أبنائهم من أجل التحصيل العلمي والنجاح منوهة أن الوطن بجاجة الى المبدعين وإن الإنسان المبدع لا يتوقف عن العطاء.

وفي كلمة لها وألقت الطالبة رانيا الدباس الأولى على دفعتها كلمة المتفوقين مشيرة الى ان النجاح فرحة لا تقدر بثمن ، واهدت تخرجها لراعي العلم والمعرفة قائد الوطن الدكتور بشار الاسد، مؤكدة البقاء على العهد بحمل رسالة العلم والمعرفة في التحصيل العلمي.

حضر الحفل محافظ السويداء همام صادق دبيات وشيخ عقل طائفة الموحدين المسلمين يوسف جربوع والرفيقان عضوي قيادة فرع الحزب وليد أبو عسلي وروزانا الباسط وعضوي المكتب التنفيذي وائل المحيثاوي وبثينة الحلبي.