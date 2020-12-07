نادي الحرية يكافئ لاعبيه

قدم مجلس إدارة نادي الحرية، مكافأة مضاعفة للاعبي الفريق الأول، بعد فوزهم الأول بالدوري، على حساب الحرجلة، بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة السادسة من البطولة.

وأكد مجلس الحرية، أنه وعد الجهاز الفني واللاعبين بالمزيد من الدعم المالي والمعنوي، في حال واصل الفريق، حصد النقاط.

وكشف مجلس إدارة الحرية، أن الفريق نجح في تجاوز حرجلة، بسبب تجانس الخطوط الثلاث والروح القتالية.

ويحتل الحرية الحلبي، المركز العاشر برصيد 5 نقاط، وسيواجه جبلة السبت المقبل، وسط توقع بحضور جماهيري كبير.

يذكر أن الحرية عاد الصيف الماضي، للدوري الممتاز بعد 3 مواسم لعب فيها في القسم الثاني من الدوري.