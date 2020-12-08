فهد ميري يبدأ تصوير مسلسل ضيوف على الحب

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بدأ المخرج فهد_ميري اليوم (7 كانون الأول) تصوير أولى مشاهد مسلسل “ضيوف_على_الحب” (تأليف: سامر محمد إسماعيل، إنتاج: المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني)، ليكون حاضراً ضمن الموسم الرمضاني 2021.

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العمل اجتماعي، تدور أحداثه في عام 2018، ويتناول حكاية مجموعة شباب وشابات، قد يكونوا من أي مدينة أو محافظة أو إقليم، يقطنون في منزل دمشقي تمتلكه امرأة تكون بمثابة أم وأخت لهم، ويبحثون عن فرصة عمل طلباً للاستقرار، ويسعون لخلق مكانة لهم في المجتمع، فتبدأ معركتهم مع الحياة ومعاناتهم لبلوغ أحلامهم، فمنهم من يصيب، ومنهم من يخيب.

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ويضم المسلسل على قائمة أبطاله، الفنانين: شكران مرتجى، فادي صبيح، جرجس جبارة، زهير رمضان، جيني اسبر، فايز قزق، نظلي الرواس، كرم الشعراني، وضاح حلوم، رنا كرم، رنا العظم، عاصم حواط، وغيرهم.