09, 12, 2020 - 9:44 صباحًا
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الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه فرض عقوبات بحق نظام أردوغان

سياسة-دولي   6

أعلن وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورتشوك أن الاتحاد الأوروبي سيفرض خلال قمته القادمة عقوبات بحق النظام التركي إذا لم يتوقف عن القيام بالخطوات أحادية الجانب وغير الشرعية والمخالفة لمبادئ القانون الدولي.

وقال كورتشوك: إن قمة الاتحاد الأخيرة في تشرين الأول الماضي لم تفرض عقوبات على أمل أن يقوم النظام التركي بإنهاء الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السلوفاكية.

وأضاف إن فرض العقوبات بحق النظام التركي محاولة لإفهامه أن القانون الدولي يقف فوق المصالح والتحالفات.

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