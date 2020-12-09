الجو مستقر والحرارة أعلى من معدلاتها

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويميل الجو للاستقرار تدريجيا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر نهاراً فوق منطقة الجزيرة كما تستقر الأجواء في معظم المناطق خلال ساعات بعد الظهر والمساء ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام محذرة من تشكل الضباب على المناطق الجبلية والوسطى والقلمون وغوطة دمشق ليلا وفي ساعات الصباح الباكر.