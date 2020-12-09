الرئيس الفنزويلي يبدي استعداده للتواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، رغبته في فتح قنوات تواصل وحوار مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بعد التوترات المتصاعدة التي شهدتها علاقات البلدين في عهد الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

مادورو صرح، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفنزويلية، بأنه ينتظر تنصيب إدارة بايدن الجديدة، لافتا إلى أنهم كانوا دائماً مستعدين لإقامة علاقات حوار واحترام مع قادة الولايات المتحدة.

وشدد مادورو على أن سياسات دونالد ترامب تجاه فنزويلا فشلت فشلاً ذريعاً.

ووجه مادورو خلال الأسابيع الأخيرة دعوات عدة إلى الحوار مع بايدن آملاً ألا يستمر بنهج إدارة ترامب، الذي تميز بالتدخل السافر في شؤون فنزويلا الداخلية، وصولاً إلى التدخل العسكري المباشر في محاولات استهداف الرئيس مادورو وحكومته الشرعية.