المقت: أبناء الجولان سيفشلون مخطط التوربينات الاستيطاني

جدد الأسير المحرر صدقي المقت التأكيد على أن أبناء الجولان السوري المحتل سيفشلون مخطط الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الرامي إلى إقامة مراوح هوائية “توربينات” على أراضيهم الزراعية وسيواصلون الدفاع عن أرضهم مهما بلغت التضحيات.

وأشار المقت، خلال اتصال هاتفي مع قناة السورية، إلى أن أبناء الجولان متشبثون بكل شبر من أرضهم ويرفضون بالمطلق مخطط الاحتلال الاستيطاني، الذي يتضمن الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضيهم، مؤكداً أنهم لن يسمحوا بتنفيذ هذا المخطط ولن يمر إلا على جثث أهالي الجولان الذين سيدافعون عن أرضهم مهما كلف الثمن.

وشدد على تمسك أبناء الجولان المحتل بأرضهم وبهويتهم العربية السورية ومواصلة الدفاع عن أرضهم بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي لإفشال كل مخططاته التهويدية، وفي مقدمتها مخطط التوربينات الاستيطاني، لافتاً إلى أن أبناء الجولان سيواصلون النضال فى وجه الاحتلال حتى تحرير كامل الجولان المحتل وعودته إلى وطنه سورية.

من جهته، أكد رئيس الفعاليات الوطنية الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948، الشيخ سلمان عنتير، أن الجولان أرض عربية سورية وستبقى، مشدداً على أن أهالي الجولان المحتل يواجهون الاحتلال الغاشم بشجاعة كبيرة وسينتصرون بإرادتهم وسيفشلون مخططاته التهويدية.

وكان أهالي الجولان السوري المحتل أعلنوا، صباح اليوم، بدء إضراب عام وشامل يشمل كل المرافق الحياتية وتعطيل المدارس والتعليم عن بعد، والتوجه إلى الأراضي المزمع إقامة المراوح العملاقة عليها والانتشار فيها لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططها التوسعي على ممتلكات الأهالي.