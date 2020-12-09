«بعد عدة سنوات» يعيد مخرجه إلى الأضواء

أنهى المخرج عبد الغني بلاط تصوير كامل مشاهد مسلسله الجديد «بعد عدة سنوات» الذي ألفه بسام جنيد وتنتجه المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، ليدخل العمليات الفنية ويكون جاهزاً للعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

هذا العمل أعاد بلاط إلى الأضواء بعد غياب تسع سنوات، حيث قدم آخر أعماله عام 2011 وهو «المنعطف»، ومن أعماله أيضاً «دنيا» و«أشياء تشبه الحب».

العمل خاض فترة ماراتونية بعدما توقف تصويره طويلاً لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وبالتالي أصبح في عداد مسلسلات موسم 2021 بعدما كان مقرراً أن يعرض في رمضان الماضي.

يشارك في المسلسل كل من ميلاد يوسف وسعد مينه وديمة قندلفت وروبين عيسى ومحمد حداقي وريم زينو ووسيم الرحبي وعلي كريم وريم عبد العزيز ورنا العضم ومحمد فلفلة وعلا باشا وكرم الشعراني وهبة زهرة ونانسي خوري وسوار الحسن وهبة زهرة وحنان شقير وآخرين.

يعد هذا العمل الوحيد للمؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني خلال هذا العام حتى الآن، بانتظار الإعلان عن الخطة الإنتاجية لما تبقى من الموسم الجديد وخاصة بعد التغيرات الإدارية التي طرأت بتعيين ماهر عزام مديراً للمؤسسة خلفاً لزياد الريس.