“خبر عاجل”.. نضال الصالح يعاين ويلات الحرب

الكاتب والناقد السوري نضال الصالج يصدر رواية جديدة بعنوان “خبر عاجل”، وعمله الأدبي الجديد يتخذ من الحرب في بلده سوريا موضوعاً.

صدر للكاتب السوري نضال الصالح (1957) رواية جديدة بعنوان “خبر عاجل” عن “الآن ناشرون وموزعون/عمان”.

واتخذ الكاتب الذي كان رئيساً لاتحاد الكتاب العرب في دمشق، اتخذ من الحرب في بلده سوريا موضوعاً.

وتسير روايته في خطين متوازيين حيناً ومتقاطين حيناً آخر، حيث يتمثل الأول في رواية أحداث الحرب من خلال ما يدور في حلب وحولها، ويتناول الثاني رواية الكاتب التي ترفض لجان التقييم نشرها.

ولا يوضح الكاتب مضمون روايته المرفوضة، إلا أنه يحيل القارئ ضمناً على حكاية روايته هذه (المنشورة والصادرة في 200 صفحة).

ومن القضايا التي يثيرها الكاتب في هذا المجال ما يتعلق بالعملية الإبداعية وتحديات النشر، وتدخلات لجان التقييم، وتوتر العلاقة فيما بين المبدعين وبين النقاد.

يُذكر أن الصالح أصدرت أكثر من مؤلف من بينها: “مكابدات يقظان البوصيري” (قصص)، و”الأفعال الناقصة” (قصص)، و”جمر الموتى” (رواية)، و”حكاية القارئ، دراسات في القصة السورية”.