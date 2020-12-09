قوات الاحتلال تعتقل الكاتب مجد كيال وشقيقه

قوات الاحتلال تعتقل الكاتب والصحفي الفلسطيني مجد كيال وشقيقه ورد من منزلهما في مدينة حيفا.

اعتقلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” الكاتب والصحفي الفلسطيني مجد كيال وشقيقه ورد من منزلهما في مدينة حيفا.

ووفق ما أورده موقع “عرب 48” نقلاً عن والدة كيال، فإن “الجنود اقتحموا المنزل صباح اليوم الثلاثاء، ودخلوا غرفة مجد وقاموا بتفتيشها وتخريبها قبل تقييده واعتقاله”.

وأضافت سهير بدارنة أن قوات الاحتلال اتصلت بورد الذي كان خارج المنزل، وهددته باعتقال والدته إن لم يأت إلى البيت، فاضطر إلى المجيء ليتم اقتياده مع شقيقه مجد، من دون أن توضح أسباب الاعتقال.

وسبق لقوات الاحتلال أن اعتقلت مجد كيال (1990) مرتين، الأولى عام 2011 خلال توجّهه إلى شواطئ غزة ضمن حملة “أمواج الحرية” لكسر الحصار، والثانية عام 2014 بعد عودته من مؤتمر في بيروت.