إدريس: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية جريمة دولية

أدان اللواء أحمد إدريس رئيس حزب العمل المصري والمنسق العام للكتلة الوطنية (حبا في مصر) استمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية مؤكدا أنها جريمة دولية تخالف كل القوانين والمواثيق.

وقال إدريس في تصريح لمراسل سانا في القاهرة إن “الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها من محور الشر لا تزال لديهم اطماع ومخططات في المنطقة وخاصة في سورية وحينما فشلت جميع أدواتهم من تنظيمات إرهابية وأكاذيب إعلامية ومؤامرات توجهت خططهم إلى الحصار الاقتصادي لاستهداف الشعب السوري”.

ونوه إدريس بصمود سورية في وجه هذه المؤامرات وقال إن سورية شعبا وجيشا وقيادة صمدت وانتصرت في كل المعارك التي خاضتها ضد الإرهاب وأكدت انتصاراتها في المحافل الدولية الدبلوماسية وستنتصر في مواجهة الاحتلال وتحرر كل أراضيها من الاحتلال الأمريكي والتركي والصهيوني.