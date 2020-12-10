ارتياح لنتائج الانتخابات التشريعية في فنزويلا.. دمشق: مثلت رداً قاسياً على الإدارة الأمريكية

أعربت سورية عن ارتياحها البالغ لنتائج الانتخابات التشريعية في فنزويلا، مؤكدة أنها مثلت رداً قاسياً على الإدارة الأمريكية وأدواتها.

مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين صرح بأن الجمهورية العربية السورية تعرب عن ارتياحها البالغ للنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية في فنزويلا، والتي مثلت رداً قاسياً على الإدارة الأمريكية ومحاولاتها وأدواتها، وأكدت تمسك الشعب الفنزويلي بمبادئ الثورة البوليفارية في السيادة والاستقلال ورفض التبعية.

وأضاف المصدر بأن هذه الانتخابات أرست أسساً متينة لتعزيز الوحدة الوطنية في فنزويلا وتوطيد الأمن والاستقرار الذي يشكل الركيزة الأساس لعملية التنمية.

وختم المصدر بأن الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن خالص التهاني لجمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة قيادة وحكومة وشعباً على نجاح العملية الانتخابية فإنها تؤكد على أن نتيجة هذه الانتخابات تمثل هزيمة لنهج الغطرسة والهيمنة الذي تمارسه الولايات المتحدة.