العرض الرسمي الخاص لفيلم نجمة الصبح في سينما كندي دمر

أطلقت المؤسسة العامة للسينما العرض الرسمي الخاص لفيلمها الروائي الطويل (نجمة الصبح) من إخراج جود سعيد الذي كتبه بالشراكة مع سماح القتال وذلك في صالة سينما كندي دمر.

ويقارب الفيلم موضوع المختطفات السوريات من قبل الإرهابيين في محافظة اللاذقية بطريقة خاصة مقدما رؤية افتراضية ترتكز على الواقع وتحاول ايجاد مقاربات فكرية وحلولا فنية لمشكلات عدة أفرزتها الحرب على سورية دون إغفال حالة الأمل.

وقال مراد شاهين مدير المؤسسة العامة للسينما في كلمته قبل عرض الفيلم: “استطاعت الأفلام السورية التي أنتجت زمن الحرب ونالت جوائز في مختلف المهرجانات التأكيد على أهمية الفيلم السوري وعلى القيمة الفنية والمجتمعية المهمة للسينما السورية ودورها الرائد في بناء المجتمع والإنسان من خلال الإضاءة على هموم ومشكلات المجتمع وتبني قيم إنسانية خالصة تعبر عن روحه وعن جوهر الإنسان السوري”.

حضر العرض وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح وحشد من الفنانين والإعلاميين والمهتمين بالشأن السينمائي.

وتضم البطاقة الفنية للفيلم الممثلين محمد الأحمد وحسين عباس ويوسف المقبل وكرم الشعراني وناديا صدقي وغيرهم ومدير الإنتاج سامر رحال ومدير التصوير عقبة عز الدين والتعاون الفني أحمد ابراهيم أحمد ووائل عز الدين ومهندس الصوت مهدي رحيم زاده وتصميم مكياج أحمد حيدر وتصميم ملابس ريا قطيش ومساعد مخرج أول علي الإبراهيم.