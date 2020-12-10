بطاقة إنتاجية تصل إلى 11 طناً يومياً.. إعادة إقلاع معمل الكحول في حمص

عاد معمل الكحول الطبي التابع لشركة سكر حمص إلى العمل مجدداً، بطاقة إنتاجية تصل إلى 11 طناً يومياً، بعد توقفه لمدة شهر.

مدير عام شركة سكر حمص، المهندس عبدو المحمود، أشار، بحسب ما ذكرت وكالة سانا، إلى أن المعمل أتمت إعادة إقلاعه بعد توقفه بسبب فقدان المادة الأولية بالتصنيع، وهي الميلاس والاستعاضة عنها بمادة السكر الأحمر الخام وتأمين حوالي الألف طن منها لإعادة إقلاع المعمل.

وبين محمود أنه وبجهود الكوادر المحلية أُعيد تشغيل المعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 11 طن كحول طبي إضافة إلى طن و200 كغ من الكحول الصناعي وواحد طن ونصف الطن من غاز الكربون وهي الطاقة الإنتاجية اليومية للمعمل.

كما أشار إلى أن بيع المادة يتم للقطاعين العام والخاص وللمشافي وللمؤسسة العامة للتجارة الخارجية بأحجام وسعات متعددة تتراوح بين 1 ليتر و10 ليترات إضافة إلى عبوات 250 مل و 100 مل بتركيز 95 بالمئة مؤكداً أن الفترة التي توقف فيها المعمل لم تنقطع المادة من السوق بسبب وجود كميات جيدة من المواد المنتجة سابقاً.