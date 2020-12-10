توسيع شعبة العزل في مشفى الباسل بتلكلخ

في إطار إجراءات التصدي للفيروس ومواجهة أي حالات طارئة، وسع مشفى الباسل الوطني بتلكلخ شعبة العزل المخصصة لمرضى كورونا، وزاد عدد الكادر الطبي العامل فيه مع تزايد أعداد المراجعين من الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس،.

الدكتور بديع الخضر، مدير المشفى، بين، في تصريح لـ سانا، أن المشفى زاد عدد أسرة شعبة العزل ليصبح 19 سريرا، إضافة إلى زيادة عدد أسرة عناية العزل ليصبح تسعة أسرة، لافتا إلى أنه يتم حاليا تجهيز شعبة عزل جديدة في المشفى حيث شارفت أعمال الصيانة على الانتهاء وتضم عشرين سريرا.

وأوضح مدير المشفى بأنه تمت زيادة الكادر الطبي العامل في شعبتي عناية والعزل، بالإضافة إلى البدء بتدريب القسم الأول من الكادر التمريضي “شعبة الأطفال والخدج وشعبة الجراحة والإسعاف الجراحي” للتعامل مع المرضى المشتبه إصابتهم والمصابين بفيروس كورونا.

كما لفت إلى تزايد عدد مراجعي العيادة التنفسية خلال شهر تشرين الثاني الماضي إضافة إلى ازدياد عدد المرضى المشتبه إصابتهم والمصابين بفيروس كورونا.