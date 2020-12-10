روسيا…زلزالان قويان يضربان منطقتين في إيركوتسك

ضرب زلزالان قويان اليوم منطقتي ريانغاري وبورياتيا في منطقة إيركوتسك جنوب شرق روسيا.

وقالت وزارة الطوارئ في إيركوتسك في بيان: “وقع حدث زلزالي في أراضي منطقة إيركوتسك بلغت شدته في مركز الزلزال 6ر7 درجات وفي مدينة إيركوتسك من 5 الى 6 درجات”، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

وأشارت المديرية الرئيسة لوزارة الطوارئ في بورياتيا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار.

من جهتها لفتت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن مركز الزلزال كان في دلتا بحيرة بايكال على بعد 16 كيلومترا شمال غرب دوبينينو.

وأعلنت حالة التأهب القصوى في إيركوتسك في حين تواصل فرق البنية التحتية للمرافق والمنشآت الاستراتيجية في المدينة العمل بشكل طبيعي وتقوم كوادر الإنقاذ في المنطقتين بفحص المرافق والمنشأت الحيوية ذات الصلة المباشرة بتأمين احتياجات السكان.