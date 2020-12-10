قتلى في صفوف مرتزقة النظام التركي بانفجار سيارة عند مدخل مدينة رأس العين

لقي عدد من الإرهابيين المدعومين من النظام التركي مصرعهم، وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة عند مدخل مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن انفجاراً عنيفاً ناتجاً عن سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة عند المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين بعضهم في حالة حرجة.

وبينت المصادر أن حالة من الرعب والفوضى سادت بين صفوف الإرهابيين في حين هرعت سيارات الإسعاف لإخلاء القتلى والمصابين منهم وسط طوق أمني فرضوه على المنطقة المحيطة بالمدخل الجنوبي للمدينة.