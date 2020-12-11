زراعة السويداء تستنهض همم الفلاحين لزراعة القمح

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك

أكد محافظ السويداء على ضرورة الاهتمام بزيادة المساحات الزراعية لمحصول القمح في المحافظة وفق التوجه الحكومي ، بزراعة كل شبر من الأراضي الزراعية على ساحة المحافظة .

وأبدى المحافظ خلال اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية استعداد المحافظة تقديم كافة التسهيلات الممكنة لمتابعة تنفيذ الخطة الزراعية.

بدوره أكد مدير الزراعة في السويداء المهندس أيهم حامد ضرورة زيادة المساحات الزراعية لمادة القمح في المحافظة وتشجيع الفلاحين على زراعتها من خلال تأمين مستلزمات العمل الزراعي.

وركز حامد على دعم القطاع الزراعي بالآليات الجديدة ومتابعة تأمين الاسمدة الأزمة وكذلك زيادة خطة المحاصيل العلفية البقولية والشعير على حساب السبات.

و بين مدير المصرف الزراعي نسيم حديفة ضرورة تشجيع المزارعين الإقبال على قروض البذار قصيرة الأجل من خلال تأمين حاجة المزارعين من مادة البذار بالإضافة إلى دفعة نقدية /15/ ألف ل.س على الدونم ،منوهاً أن القروض ميسرة بكافلات شخصية تحت المليون ل.س وضمانة عقارية للقروض التي تتجاوز /2/ مليون ليرة سورية وبكفالة مجلس الإدارة والقطاع التعاوني.

وناقشت اللجنة الزراعية الفرعية بالسويداء خلال اجتماعها الذي حضره عضو قيادة فرع الحزب الرفيق احسان أبو حجيلي وعضو المكتب التنفيذي مروان العوابده و كافة الجهات المعنية ذات الصلة بالشأن الزراعي واقع زراعة محصول القمح للموسم الزراعي 2020-2021 والصعوبات التي تعترض الخطة الزراعية في المحافظة وكيفية تشجيع المزارعين من زراعة أراضيهم بمادة القمح على ساحة المحافظة.