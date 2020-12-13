أفكار ومقترحات للارتقاء بخطط العمل الثقافي والفكري في فرع جامعة تشرين للحزب

ناقشت هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي في فرع جامعة تشرين خلال اجتماعها اليوم برئاسة الرفيقة الدكتورة معينة بدران رئيسة المكتب خطة العمل الثقافي والفكري والإعلامي وتطبيق التوجهات الجديدة في خطة الإعداد والتثقيف ودورات الإعداد الفرعية وتضمينها العناوين والمحاور التي تغني معارف وخبرات الرفاق والرفيقات المشاركين في ضوء ما خلصت إليه نتائج ومقررات ورشة العمل المركزية التي أقيمت قبل أيام حول مدارس الإعداد الحزبي ، وناقشت هيئة المكتب محاور وتصورات مقترحة لخطة العمل الثقافي والفكري والإعلامي للعام القادم والآليات التنفيذية لبرامج العمل بمشاركة المؤسسات المعنية و الشخصيات والكفاءات والخبرات بما يحاكي القضايا الراهنة والأولويات المطروحة في مختلف المجالات والجوانب الحزبية والتعليمية والثقافية والفكرية وملامسة أوسع للقضايا الحياتية والإحتياجات المعيشية والخدمية والمحلية.

وأكدت الرفيقة “معينة” على ضرورة التركيز على تحقيق قيمة حقيقية مضافة في كل نشاط ثقافي وفكري ومعرفي انطلاقا من أهمية الثقافة في الحراك المجتمعي ولاسيما في الوسط الجامعي الذي يغتني بالطاقات والقدرات والكفاءات على اتساع تنوعها وانطلاقا من مبدأ ربط الجامعة بالمجتمع ودعت إلى ضرورة تكامل الإمكانات والقدرات المتاحة من خلال الخبرات الأكاديمية والعلمية لتحقيق نقلة نوعية ملموسة في الأنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية وإسهام هذه الخبرات في تقديم رؤى مقترحة حول تفعيل النشاط الثقافي والفكري في الوسط الجامعي والمحيط المجتمعي وإغناء ملتقيات البعث الحوارية واقتراح عناوين ومحاور لإدراجها في خطة عمل المكتب مع أولوية تحقيق فاعلية أوسع وأشمل وأعمق لخطة العمل الثقافي والفكري والأدبي عبر انتهاج آليات لتفعيل الحركة الثقافية يمكن من خلالها استقطاب الشرائح المجتمعية والطاقات الشبابية والخبرات الأكاديمية والنخب الثقافية.

وقدم الرفاق و الرفيقات أعضاء هيئة المكتب عدة أفكار ورؤى ومقترحات للارتقاء المستمر بخطط وبرامج العمل الثقافي والفكري والاهتمام بالقضايا المعيشية والحياتية والاحتياجات الضرورية للمواطن.

اللاذقية||مروان حويجة