اختتام فعاليات حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

البعث ميديا – اللاذقية- نورا جولاق

اختتمت حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة فعالياتها المتنوعة التي نظمتها الجمعيات التي تعنى بتنظيم الأسرة ومركز تمكين ودعم المرأة في اللاذقية برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم السكان.

وبيّنت تانيا الخير مديرة مركز تمكين لدعم المرأة باللاذقية أن نشاط الحملة على مدار 16 يوم تضمن عقد ندوات توعوية جماعية بمواضيع تخص المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتعريف بأشكال العنف وطرق التعامل معه وعقد جلسات توعية قانونية تخص العنف وتعزيز دور وثقافة القانون في مناهضة العنف ضد المرأة بالإضافة الى إقامة ورشات عمل حول الزواج المبكر ومخاطره باعتباره أحد أهم أشكال العنف ضد المرأة وارتفاع حالات الطلاق.

كما تم فتح باب المداخلات والاستماع لبعض قصص النجاح من بعض النساء اللواتي يترددن على المركز للاستفادة من تجاربهن بالإضافة الى عرض بعض الفيديوهات المناهضة للعنف ضد المرأة بكل أشكاله.

حضر الاختتام بشار السقا مديرفرع جمعية تنظيم الأسرة باللاذقية وغياث زيبوك منسق الفرع.