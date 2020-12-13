الهلال : الحصار الاقتصادي على سورية يهدف الى النيل من صمود شعب سورية الأبي
حضر الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي جزء من اجتماع هيئة المكتب الاقتصادي المركزي اليوم و ذلك في مبنى القيادة المركزية بدمشق.
افتتح الهلال كلمته بنقل تحية و محبة الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية للرفاق أعضاء الهيئة مشيراً الى حساسية العمل المتعلق بالمجال الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية و الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية.
كما اكد الرفيق الهلال على صلابة الدولة السورية و تحملها أعباء خوض حرب كونية دامت مايقارب عشرة سنوات و لا يزال حتى يومنا هذا التعليم بها مجاني في كافة مراحله و الاستطباب مجاني على الرغم من اجتياح الوباءالعالم و ما خلفه من صعوبات و ضغطوطات في قطاع الصحة على مستوى العالم بشكل عام و سورية بشكل أخص وتامين قوت المواطن من المواد الاساسية.
و طلب الأمين العام المساعد من السادة المسؤولين المعنيين بالتزام الشفافية و المصداقية مع المواطن تنفيذاً لتعليمات الرفيق الأمين العام مشيراً الى ضرورة التشديد في آليات توزيع المواد الأساسية بما يحقق العدالة الاجتماعية و ينصف المواطن البسيط دون أخذ اي اعتبارات اخرى و محاسبة المقصرين و الفاسدين في العمل لنرتقي بالعمل الاداري و نوصل الشخص الوطني الشريف الى مكان المسؤولية كما وجه الرفيق الدكتور بشار الأسد القائد الذي نستمد منه القوة و الصلابة و الصمود .