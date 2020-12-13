حلب…القبض على 4 أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية

ألقى فرع الأمن الجنائي وقسم شرطة السكري بحلب القبض على أربعة أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية.

ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في متابعة وملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية ومن خلال المراقبة، تمكنت دورية من فرع الأمن الجنائي بحلب وبالجرم المشهود من إلقاء القبض على شخصين في حي المشهد وبحوزتهم 4435 دولارا أمريكيا و500 ألف ليرة سورية وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تحويل الأموال وتصريفها بطريقة غير مشروعة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في الإطار نفسه تمكنت دورية من قسم شرطة السكري بحلب وبالجرم المشهود من إلقاء القبض على شخصين ضمن سيارة عامة في حي السكري وبحوزتهم 850ر8 ملايين ليرة سورية يقومون بتسليمها كحوالات من خارج سورية وبالتحقيق معهم اعترفوا بتحويل الأموال وتصريفها بطريقة غير قانونية.

وأوضحت الوزارة أنه تمت مصادرة المبالغ المالية المذكورة وحجز السيارة العامة في كراج الحجز أصولا وتنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم للقضاء المختص.