مقتل 3 من “قسد” وإصابة آخرين بريفي الحسكة وديرالزور

أفادت مصادر محلية لـ سانا بأن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” في محيط مدينة البصيرة شرق دير الزور ما أدى إلى إصابة عدد من المسلحين وتدمير السيارة.

وأشارت المصادر إلى مقتل اثنين من مسلحي ميليشيا “قسد” بهجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة على إحدى نقاطهم في بلدة ذيبان فيما قتل مسلح آخر برصاص مجهولين قرب المحطة الثانية في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي.

وفي الحسكة أشارت مصادر محلية إلى أن عدداً من مسلحي ميليشيا “قسد” أصيبوا جراء استهداف مجهولين بالأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية تابعة للميليشيا على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي.

وأدى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون أمس على جانب طريق حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” إلى إصابات بين مسلحي الميليشيا وأضرار مادية كبيرة بالسيارة.