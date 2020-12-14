آخر تحديث لإصابات ووفيات كورونا حول العالم

أعلنت روسيا تسجيل 450 حالة وفاة و27328 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية وذلك تزامنا مع إطلاق حملة تطعيم واسعة في مختلف أقاليم البلاد.

وأفاد المركز الروسي لمكافحة الوباء أن إجمالي الإصابات بلغ مليونين و681256 توفي منهم 47391 شخصا وتماثل للشفاء مليونان و124797.

وأضاف المركز أن 9ر18 بالمئة من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض المرض.

كما سجلت السلطات الصحية الأوكرانية 93 حالة وفاة و6451 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات ال24 الماضية.

وأفاد وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف اليوم: بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد تجاوز ال 900 ألف.

وكانت الحكومة الأوكرانية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستفرض إجراءات مشددة من ال 8 إلى ال 24 من كانون الثاني المقبل تشمل إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية ومراكز الترفيه وحظر التجمعات العامة للحد من انتشار الفيروس.

وفي كوريا الجنوبية تم تسجيل سبع وفيات و718 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 587 والإصابات إلى 43484.

وقررت الحكومة الكورية الجنوبية إغلاق المدارس اعتبارا من يوم غد حتى نهاية الشهر في العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها، في مسعى للتصدي لأسوأ تفش لفيروس كورونا في البلاد منذ بدء الجائحة، وستصبح الدراسة في هذه المدارس عبر الانترنت.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 336 حالة وفاة وأكثر من 27 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفادت الوزارة: بأنه تم تسجيل 27071 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9884100 فيما بلغ عدد الوفيات 355143.

في السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 21825 إصابة جديدة و279 حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يمثل تراجعا ملموسا مقارنة مع إحصائية الأمس.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل منذ بداية الجائحة لغاية الآن وصل إلى ستة ملايين و901952 إصابة، وإجمالي حالات الوفاة إلى 181402 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بكورونا خمسة ملايين و982953 حالة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا في العالم من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة والثالثة من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.