أسعار النفط ترتفع مع آمال بزيادة الطلب العالمي

سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعا بفضل آمال بأن يقود البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على الوقود كما أثار انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء جدة السعودي التوتر في السوق.

وأفادت “رويترز”: أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم شباط ارتفعت 67 سنتا ما يعادل 1.3 بالمئة إلى 50.64 دولارا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم كانون الثاني أيضا 1.3 بالمئة إلى 47.19 دولارا للبرميل.

وارتفع برنت وغرب تكساس لستة أسابيع متتالية وهي أطول موجة صعود لهما منذ حزيران الماضي.