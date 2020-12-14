الجو غائم وأمطار متوقعة فوق معظم المناطق

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام ومن المتوقع أن تتكاثف الغيوم المنخفضة خلال ساعات بعد الظهر والمساء فوق المناطق الساحلية والغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر بدءاً من تلك المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد احيانا ويمتد الهطل تدريجيا ليشمل باقي المناطق.

وغداً تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا كما تنشط سرعة الرياح الغربية.