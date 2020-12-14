المركز الثاني لفريق سوري في البطولة العربية للحساب الذهني بمصر

أحرز الفريق السوري من مدينة القامشلي المركز الثاني في البطولة العربية للحساب الذهني، التي اختتمت أمس الأول في مصر بمشاركة 46 فريقاً.

قائد الفريق، المدربة روضة المكطف، بينت، في تصريح لوكالة سانا، بأن الحصول على هذا المركز المتقدم جاء ثمرة تمارين وتدريبات متواصلة، حيث عكست النتيجة قدرة الأطفال على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في أقوى المنافسات.

كما لفتت إلى أن المشاركين أنجزوا عمليات حسابية صعبة في وقت قياسي، مشيرة إلى أن الطفل بلند مصطفى حبو حقق المركز الأول في المستوى السادس، إضافة إلى مشاركته مع الفريق على بقية المستويات.

هذا وضم الفريق السوري 10 أطفال من مدينة القامشلي تتراوح أعمارهم بين 5 و12 سنة، وتم تنظيم المسابقة عبر العالم الافتراضي.