تعزيز الانتماء الوطني وتنمية مهارات الشباب في الملتقى الشبيبي بحماة

حماة – حسان المحمد

بهدف تفعيل العمل الشبيبي في المدارس تربويا وتنمية مهارتهم وتعزيز الانتماء الوطني، انعقد الملتقى الشبيبي التربوي بحماة بحضور الرفيق أمين فرع حماة للحزب المهندس اشرف باشوري وعضو قيادة الفرع رضية سقر رئيس مكتب الشباب والرفيق أمين فرع الشبيبة بحماة شادي سعادة وذلك في صالة الفرع.

وأكد الرفيق أمين الفرع على أهمية تعزيز شخصية الرفيق الشبيبي تربويا و تفعيل الجانب الأخلاقي للشباب الذين كانوا هدفاً لأعداء الوطن خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى ضرورة العمل الجاد بهدف اكتشاف المواهب الشابة وتنمية مهاراتها وإعدادها الإعداد الجيد لأنها بناة الوطن.

وبينت الرفيقة رضية سقر عضو قيادة الفرع أهمية دور المعلم البناء في إعداد و تكوين الشباب الوطني، وذلك بالتعاون مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة المنظمة التربوية الوطنية التي تسعى لتسليح الجيل بالوعي و تحصينه بالفكر و الأخلاق الوطنية.

وتخلل الملتقى نقاشات ومداخلات هامة دعت لضرورة تفعيل العمل الشبيبي في الوحدات الطلابية وتطبيق المرسوم ٦٥ والتعليمات الوزارية والتعاميم.

وقد اجاب الرفيقان أمين فرع الشبيبة ومدير التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي إبراهيم المحمد عن المداخلات و الأسئلة التي طرحها الحضور مؤكدان على أهمية تكوين شخصية الرفيق الشبيبي المتميز و استنباط مواهبه و فتح أبواب مراكز الأنشطة الشبابية و النوادي الفرعية العلمية لتعزيز هذه المواهب، والعمل لتحقيق السوية المطلوبة و توفير كل المستلزمات إنجاح سير العملية التربوية.