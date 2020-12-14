موسكو تبدأ بفرز الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بكورونا للشروع بتلقيحها

أعلنت السلطات الصحية في العاصمة الروسية موسكو اليوم البدء بتسجيل فئات جديدة تصنف بأنها عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا للقيام بعمليات تطعيمها.

وذكر موقع روسيا اليوم أن هذه الفئات الجديدة تشمل العاملين في قطاع الخدمات المدنية والثقافة وكذلك التجارة والخدمات البلدية بعد أن كانت الأولوية قبل ذلك للقطاعات والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس مثل موظفي المؤسسات الطبية والتعليمية والمؤسسات الاجتماعية وغيرهم من العاملين في المؤسسات التعليمية والطبية الذين يعملون في مجال التنظيف والتمريض وكذلك الإداريون في هذه القطاعات.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين: إن “دفعة جديدة من اللقاح ستصل إلى العاصمة وسيتم فتح باب التسجيل للتطعيم ضد كورونا لمجموعات الخطر الجديدة اليوم”.

وسيكون اللقاح متاحا لسكان موسكو الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما وليس لديهم أمراض مزمنة ولم يشاركوا في التجارب السريرية للقاح ضد الفيروس ولم يتم تطعيمهم في الثلاثين يوما الماضية.