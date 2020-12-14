موسكو ترفض اتهامها بشن هجمات إلكترونية على هيئات حكومية أمريكية

أكدت السفارة الروسية في الولايات المتحدة أن محاولات وسائل الإعلام الأمريكية اتهام روسيا بشن هجمات الكترونية على هيئات حكومية أمريكية “لا أساس لها من الصحة”.

وفي بيان لها على صفحتها على فيسبوك قالت السفارة: “لقد لفتنا الانتباه إلى المحاولات الأخيرة التي لا أساس لها من قبل وسائل الإعلام الأمريكية لاتهام روسيا بشن هجمات قرصنة إلكترونية على أجهزة الحكومة الأمريكية”، وذلك بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم.

وأضافت: “نعلن أن الهجمات في الفضاء المعلوماتي تتعارض مع مبادئ السياسة الخارجية لبلدنا ومصالحها الوطنية ولمفهوم بناء العلاقات بين الدول”.

هذا واتهمت صحيفة واشنطن بوست موسكو بالمسؤولية بعد أن أفادت وسائل إعلام أمريكية بتعرض مؤسسات حكومية أمريكية منها وزارة الخزانة لهجوم سيبراني ناجح.