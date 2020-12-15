الاتحاد الوطني لطلبة سورية يستأنف جلساته الحوارية الطلابية

استأنف اتحاد طلبة سورية جلساته الحوارية، لليوم الثاني، بكافة فروع الجامعات والمحافظات..

وشملت أعمال المحور الثاني على أنشطة متعددة، ثقافية ورياضية وفنية واجتماعية وتطوعية، كما تم التطرق إلى نشر ثقافة الحوار والاهتمام بالتميز والتفوق ورعاية المتفوقين

وبدات أفرع الاتحاد في الجامعات والمعاهد المختلفة، يوم أمس، بجلسات حوارية طلابية عن (الواقع الراهن – الأداء – الرؤية التطويرية)، والتي تستمر لغاية 16 كانون الأول 2020.

وكانت رئيسة الاتحاد، دارين سليمان، حضرت، أمس، جزء من الجلسات الحوار بجامعة دمشق.