الجبهة الوطنية التقدمية بحلب تناقش سبل النهوض بالواقع الجبهوي والخدمي والمعيشي

شدد اجتماع فرع الجبهة الوطنية التقدمية الدوري بحلب على ضرورة الاهتمام بمطالب المواطنين والاستماع إلى شكواهم وتلبية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم والنهوض بالواقع الخدمي خاصة في الأحياء الشعبية .

وأشار الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب رئيس فرع الجبهة إلى ضرورة تطوير آليات العمل الجبهوي وخلق حالة من التفاعل والتشاركية للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي على السواء، والاعتماد على القدرات الذاتية وتوظيف الإمكانات المتاحة لمواجهة التحديات والظروف التي فرضها الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري من قبل قوى الشر والعدوان في العالم .

وهنأ الرفيق منصور الرفاق أعضاء فرع الجبهة بالذكرى الرابعة لانتصار حلب على الإرهاب وبمناسبة الذكرى /٥٦/ لعيد الفلاحين، مستعرضاً أبرز الأحداث والمستجدات السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي ، مؤكداً أن سورية ستنتصر على الإرهاب وداعميه، وستواصل معركة الكرامة والشرف حتى تطهير كامل تراب الوطن من دنس العصابات الإرهابية .

وتركزت المداخلات على تأمين مادتي المازوت والغاز المنزليين، وتسهيل إجراءات البطاقة الذكية لتخفيف العبء عن المواطن، كما طالب الحضور بإنارة شارع جامع الغفران في حي الخالدية ومكافحة قضية السرقات التي انتشرت مؤخراً بواسطة السيارات والدراجات النارية.

وعلى صعيد الواقع الزراعي، تمت المطالبة بتوزيع الأسمدة على الفلاحين من قبل اتحاد الفلاحين وتأمين مادة المازوت الزراعي وإيجاد آلية مناسبة لحماية المنتج الزراعي والحفاظ عليه.

وأجاب الرفاق أعضاء قيادة الفرع على كافة المداخلات كل فيما يخص عمل مكتبه.

حلب – معن الغادري