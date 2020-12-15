بوتين يؤكد أن موسكو وواشنطن تتحملان مسؤولية الحفاظ على الأمن العالمي

أكدت روسيا انفتاحها على التعاون مع الولايات المتحدة على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والتساوي في الحقوق.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية: إن “روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين وهما قادرتان رغم الاختلافات على حل العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العالم الآن”، وفق موقع روسيا اليوم.

وأضاف بوتين: “إنه ومن هذا المنطلق فإن التعاون الروسي الأمريكي الذي يستند إلى مبدأ التساوي في الحقوق والاحترام المتبادل بإمكانه أن يستجيب لتطلعات شعبي البلدين والمجتمع الدولي عموما”، معربا عن استعداده للتفاعل والتواصل مع نظيره الأمريكي وإدارته.