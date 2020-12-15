جلسات حوارية شبابية لتقييم أداء فروع الإتحاد الوطني لطلبة سورية

إدلب – يحيى بزي

أطلق الإتحاد الوطني لطلبة سورية الجلسات الحوارية الشبابية لمناقشة الواقع الراهن والأداء والرؤى التطويرية على مستوى فروع الإتحاد، ونظم فرع إدلب جلساته في مدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية بحماة وسط حضور طلابي وشبابي.

وأشار عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتور علي بركات في تصريح خاص لـ “البعث ميديا” أن هدف إقامة الجلسات الحوارية الطلابية جاء بناء على استبيان نظمه المكتب التنفيذي للإتحاد شمل آلاف الطلاب في الجامعات الحكومية والخاصة حول آلية تطوير عمل الإتحاد، ومن خلال هذا الإستبيان ظهرت نتائج معينة كانت سبباً لتنظيم هذه الجلسات التفاعلية بين طلاب الجامعة والكوادر الاتحادية لاستخلاص مخرجات وتوصيات تنهض بعمل الإتحاد و تطوير أدائه بما ينسجم مع احتياجات ورغبات الطلاب.

بدوره أكد رئيس فرع إدلب للإتحاد م. جهاد الزين تاربي على أهمية المحاور المطروحة التي سينتج عنها الخروج بتوصيات لتعزيز دور الإتحاد وتطوير عمله خلال المرحلة المقبلة.

وعبر المشاركون في لقاءات مع “البعث ميديا” على أهمية الجلسات الحوارية في إيصال متطلبات الطلاب لقيادة الإتحاد، وتعزيز الحوار بين كافة الطلاب المتميزين والمتفوقين وطلاب الدراسات العليا والطلاب من كافة السنوات بالإضافة للقيادات الإتحادية.

يذكر أن الجلسات الحوارية الشبابية مستمرة على مدار ثلاث أيام وتضمن دراسة الواقع الراهن والأداء على كافة مستويات الإتحاد للخروج برؤى تطويرية لللأداء تناسب تطلعات الطلبة.