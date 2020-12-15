حريق بدار للمسنين في باشكورتوستان الروسية

أدى اندلاع حريق في دار رعاية للمسنين في جمهورية باشكورتوستان الروسية الواقعة في جبال الأورال لمقتل 11 شخصا.

وقال المكتب الصحفي في وزارة الطوارئ الروسية اليوم: إن النيران اندلعت مساء أمس على مساحة 162 مترا مربعا في دار رعاية خاصة في منطقة أبزيليلوفسكي وبعد إطفائها عثرت فرق مكافحة الحريق على 11 جثة في الموقع في حين تمكن أربعة أشخاص من مغادرة المبنى، وفقا لما نقلته وكالة “تاس”.

وبين متحدث باسم خدمات الطوارئ: أن التعامل غير المبالي مع الحريق كان السبب الأولي في انتشاره، مضيفا أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.