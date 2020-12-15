حملة تشجير في الغاب ومصياف بمشاركة وزير الزراعة

ضمن الحملة الوطنية للتشجير والتي تستمر لنهاية العام الجاري وبمناسبة عيد الفلاحين شارك وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا في حملة تشجير بموقعي أبو كيفلون بمنطقة الغاب و المشرفة بمنطقة مصياف والتي تضررتا نتيجة الحرائق السابقة.

وأوضح السيد الوزير أن الحملة الوطنية للتشجير تتضمن خمسة محاور تستهدف التشجير في الأراضي التابعة للمدارس والجامعات وللنقابات والمنظمات والهيئات والمؤسسات والمتطوعين الذين يرغبون بتحريج مساحات محددة في مناطق الغابات وذلك بهدف وضع المعايير الأساسية والإجراءات الصحية لطريقة زراعة ورعاية الغراس الحراجية وضمان الديمومة والاستمرارية.

ونوه محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي بمشاركة مختلف فعاليات المجتمع الأهلي والمنظمات من اتحاد شبيبة الثورة وطلائع البعث في حملات التشجير والتعاون مع مديرية الزراعة وهيئة تطوير الغاب في تأمين الغراس.

وأكد الرفيق أمين فرع حماة للحزب المهندس اشرف باشوري أن الحملة تهدف إلى إعادة وتأهيل واستعادة الغطاء النباتي وتوسيع الرقعة الخضراء في وطننا مشيداً بالمشاركة المجتمعية بالحملة.

وأشار عبد الغفور الخليل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين إلى تخصيص اتحاد الفلاحين بمساحة 95 هكتار في مختلف المحافظات لإعادة تشجيرها وزراعتها بالغراس، وبرأي الدكتور هيثم جنيد رئيس اتحاد فلاحي حماة أن الحملة تعرف الأطفال والشباب على أهمية الشجرة رمز المحبة والعطاء والأمل والجمال،

ولفت المدير العام لهيئة إدارة وتطوير الغاب المهندس أوفى وسوف أن الهيئة أعادت تحريج المواقع الحراجية والغابات التي تعرضت لتعديات من عمليات قطع عشوائي وحرائق خلال السنوات الماضية موضحا أن عملية التحريج تضمنت غرس مختلف الأنواع الحراجية من الصنوبر الثمري والبروتي والسرو والغار والبلوط في مواقع شطحة وجورين والمسحل وأبو كيفلون والفريكة وشطحة مبينا أنه تم خلال الموسم الحالي إنتاج نحو 498 ألف غرسة من مختلف الأنواع الحراجية.

حماة- حسان المحمد