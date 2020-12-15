8300 وحدة استيطانية.. مخطط عدواني جديد بالقدس المحتلة

يواصل الكيان الإسرائيلي ممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وتصعد سلطات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس المحتلة لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية، حيث أعلنت سلطات الاحتلال اليوم مخططاً لإقامة 8300 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن المخطط الجديد يهدف لإقامة 8300 وحدة استيطانية على أراضي الفلسطينيين الممتدة من أراضي بلدة بيت صفافا جنوب شرق القدس المحتلة مروراً بحي البقعة ومنطقة تلبيوت الجديدة حتى قرية الولجة جنوب غرب المدينة المحتلة.