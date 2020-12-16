أمطار غزيرة في أغلب المحافظات

شهدت أغلب المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 51 مم في الحرمون بريف دمشق.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار، الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، أن نسب الهطل سجلت في دمشق وريفها بالحرمون 51 مم والتل 20 مم ومضايا 19 مم وسرغايا والزبداني 16 مم وقطنا 15 مم وعسال الورد 14 مم وميسلون وجديدة الشيباني 10 مم والمزة وقاسيون 8 مم ودوما ومساكن برزة 7 مم والكسوة ودوار المطار 6 مم وساحة الحجاز والقطيفة 5 مم.

وفي محافظة السويداء بلغت نسبة الهطولات بعين العرب 9 مم والمدينة 7 مم وشهبا 5 مم والصورة الصغيرة 4 مم، وبمحافظة درعا بنوى 39 مم وازرع وتل شهاب 35 مم والشيخ مسكين 28 مم والصنمين 20 مم والمدينة 17 مم والمسيفرة 13 مم وبصرى 10 مم.

وسجلت الهطولات المطرية في القنيطرة، 33 مم بحضر ونبع الصخر 27 مم والمدينة 23 مم، فيما بلغت الهطولات بحمص، شين 13 مم والناصرة 12 مم ومرمريتا 11 مم وقلعة الحصن 10 مم والعريضة وتلكلخ وتلدو 9 مم وحمص والرستن 4 مم وتدمر والقريتين 1 مم.

كما بلغت نسبة الهطولات في حماة، مصياف 20 مم وعين حلاقيم 16 مم ووادي العيون 14 مم وربعو 12 مم والرصافة 11 مم وحربنفسه 10 مم والحميري 8 مم وحماة وصوران 6 مم وفي شطحة -الغاب 45 مم وعين الكروم 20 مم والكريم 18 مم والسقيلبية 8 مم وافاميا 7 مم.

وفي طرطوس وصلت نسب الهطل إلى 35 مم في المدينة و18 مم في الشيخ بدر و 16 مم في حمام واصل و 14 مم في القدموس والصفصافة و13 مم في دريكيش و11 مم في صافيتا و9 مم في بانياس.

وفي صلنفة باللاذقية بلغت 42 مم وبوقا 35 مم واللاذقية 24 مم و وادي قنديل والبهلولية 21 مم وكسب 15 مم ومطار الباسل 13 مم والحفة 12 مم والمزيرعة والقطيلبية 11 مم والقرداحة 9 مم.

وسجلت الهطولات في محافظة ، بجسر الشغور وابو الظهور 5 مم والمدينة 4 مم وارمناز 3 مم، وبلغت في حلب، السفيرة 5 مم والمدينة 3 مم وحلب المطار 1 مم.

أما في الحسكة، سجلت المالكية 25 مم والزهيرية 20 مم والقامشلي 13 مم والقحطانية والجوادية 10 مم وعامودا 9 مم والدرباسية وتل علو 8 مم وهيمو وتل حميس والحسكة ومبروكة وأم مدفع 5 مم.