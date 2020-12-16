الإصابات بفيروس كورونا تتزايد في طرطوس… الكل معني برفع درجة إجراءات المكافحة

البعث ميديا – طرطوس – وائل علي

مع تزايد الإصابات والانتشار الأفقي لفيروس كورونا في محافظة طرطوس أكد صفوان أبوسعدى محافظ طرطوس خلال اجتماعه مع المعنيين أن الكل مسؤول ومعني من موقعه ومكانه لرفع درجة الإجراءات الإحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي الوضع الراهن والواقع الصحي عرض مدير الصحة عدد الإصابات والوفيات المتزايدة في المشافي نتيجة الوباء وجهوزية الكوادر العاملة في القطاع الصحي بشكل مستمر والعمل على مدار الساعة وبدء العمل بالخطة B التي أقرتها وزارة الصحة، وبين مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل الإجراءات التي تقوم بها المشفى وتوسيع الاستيعاب وأقسام العزل.

وشدد المحافظ على تطبيق قرارات اللجنة المركزية للتصدي للفيروس كورونا وإلزام المشافي الخاصة بقرار وزير الصحة باستقبال المصابين وتفعيل دورها كمكون أساسي في القطاع الصحي، والتأكيد على مديرية التربية و رئاسة جامعة طرطوس ومدراء المدارس والمجمعات التربوية التشدد بتطبيق البرتوكول الصحي في المدارس ومواصلة الجولات الميدانية لرؤساء اللجان التنموية للتأكد من التزام المدارس بإجراءات النظافة والتعقيم وضمان استمرار العملية التعليمية دون التأثير على سلامة الطلاب والكادر التدريسي والقيام بأي إغلاق للشعب أو المدرسة في حال استدعى الأمر.

وتم التأكيد على فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة ومستخدمي وسائط النقل الجماعي وتكليف قيادة الشرطة بتطبيق أشد العقوبات بحق السائق الذي يسمح للراكب الصعود دون كمامة ومراقبة مرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران والمعتمدين وإغلاق المنشآت السياحية والمطاعم المخالفة لإجراءات مكافحة الفيروس وتسمح بتقديم النراجيل أو لا تلتزم بنسب الإشغال وإغلاق المخالف منها مع سحب الترخيص.

والتأكد من جهوزية المشافي العامة وتوفير الكادر الطبي المتخصص ومستلزمات الوقاية له وتوسيع مراكز العزل، في مشافي المحافظة ومنع منح التراخيص لأي تجمعات أو نشاطات أو احتفالات من شأنها المساهمة في انتشار الوباء وتفعيل عمل اللجان المشكلة في القطاعات لمتابعة الواقع الميداني وتطبيق الإجراءات المتخذة ونشر الوعي الاجتماعي والتقيد بالضوابط والاشتراطات المفروضة وتكثيف الحملات الإعلامية والبرامج التوعوية عبر وسائل الإعلام وتفويض مدراء الدوائر بعدم السماح بالازدحام دون التأثير على أداء المديريات بالنسبة للعاملين من كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والعاملات اللواتي لديهن أطفال دون خمس سنوات، أو في حال الإشتباه بإصابة أي موظف وتشكيل لجنة من مديرية الصحة لفحص الموظف وإثبات أنه مريض وغير متمارض.

حضر الاجتماع السادة قائد الشرطة والرفيق جمال غزيل رئيس المكتب الاقتصادي الفرعي ورئيس مجلس المحافظة وأمين عام المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي ومدراء الصحة والهيئة العامة لمشفى الباسل والسورية للتجارة والتربية والمدراء المعنيين.