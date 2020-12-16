الصحة تطلب التعامل مع الحالات المشتبهة بكورونا على أنها مصابة

طلبت وزارة الصحة من مديري الصحة والمشافي التعامل مع الحالات المشتبهة إصابتها بكورونا والتي تراجع أقسام العزل والإسعاف على أنها مصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها: أن التعامل مع الحالات المشتبهة إصابتها بكورونا على أنها حالات مصابة سيكون استنادا إلى الأعراض السريرية والاستقصاءات الشعاعية والفحوص المخبرية، منوهة إلى ضرورة إجراء المسحات في الحالات الحرجة والمسح الوبائي.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى اليوم 9452 شفي منها 4494 حالة وتوفي 543.