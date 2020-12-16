فلاحو السويداء يزرعون 2000 غرسة حراجية

بمناسبة الذكرى الـ 56 لعيد الفلاحين، أطلق اتحاد فلاحي السويداء بالتعاون مع مديرية الزراعة حملة تشجير في موقع “عبد مار” الحراجي بمنطقة صلخد، تحت شعار (نغرس شجرة نبني وطن)، بحضور أمين فرع الحزب الرفيق فوزات شقير ورئيس مكتب الفلاحين الفرعي الرفيق إحسان أبو حجيلي.

وأشار الرفيق شقير أن عيد الفلاحين عيد للشعب العربي السوري بالكامل عيد الطبقة المناضلة التي وقفت في وجه الإرهاب واستمرت في العطاء لدعم الاقتصاد الوطني, مبيناً أن هذه الشريحة قاومت الاستعمار ووقفت خلف أبطال الجيش العربي السوري الذي سطر ملاحم الفداء لتبقى راية الوطن خفاقة.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين خطار عماد أن الفعالية تأتي ضمن حملة واسعة للتشجير يطلقها الاتحاد العام للفلاحين لزراعة مليون شجرة وهي تعد محطة مهمة لإعادة التشجير للرد على من قطع الاشجار خلال الفترة الماضية.

وبدوره رئيس اتحاد الفلاحين بالسويداء تكليفاً، ركان الصحناوي، أشار إلى أهمية هذه الحملة في نشر ثقافة زراعة الأشجار في المجتمع المحلي، والحد من القطع الجائر للثروة الحراجية، وزيادة المسطحات الخضراء، وإعادة تأهيل المواقع الحراجية التي تعرضت لاعتداءات جائرة خلال السنوات الماضية، شارك في الحملة فعاليات شعبية ورسمية وحزبية وطلابية وشبابية وتم تخصيص مساحة 5 هكتارات في موقع عبد مار لاتحاد الفلاحين للقيام بحملة التشجير التي تتضمن أكثر من مرحلة زراعة لنحو 2000 غرسة حراجية تم توفيرها من مشاتل المديرية بشكل مجاني.

شارك في الحملة أعضاء قيادة الفرع ورئيس مجلس المحافظة وقائد الشرطة وقيادة شعبة صلخد وفعاليات رسمية وأهلية وشبابية.

البعث ميديا – السويداء – رفعت الديك