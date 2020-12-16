مجلس الأمن يطالب بانسحاب جميع المرتزقة من ليبيا

في بيان له، دعا مجلس الأمن الدولي إلى انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية.

وقال المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه الـ 15 في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إنه يدعو “إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في الـ 23 من تشرين الأول الماضي والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين في كانون الثاني وقرارات المجلس ذات الصلة”.

ووثقت تقارير إعلامية كثيرة نقل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آلاف المرتزقة الإرهابيين من شمال سورية إلى ليبيا برفقة جنود أتراك وبدعم وتمويل من مشيخة قطر لدعم ميليشيات حكومة فايز السراج.