معمل لتدوير النفايات في السويداء الأفضل عالمياً

التقى محافظ السويداء همام صادق دبيات إدارة شركة بانيت الهندسية المتعاقد معها لتنفيذ معمل لتدوير النفايات الصلبة في المحافظة ورافقهم فريقاً روسياً فنياً يضم خبراء في الهندسة المعمارية والكهربائية والتقنيات التكنولوجية والبيئة الذي سيشرف على التنفيذ فنياً ولديه تجارب ناجحة في روسيا والعديد من دول العالم.

وأشار المحافظ إلى أهمية المشروع اقتصادياً وبيئياً إضافة إلى تشغيل اليد العاملة وتحقيق إيراد للمجالس المحلية، موضحاً أن المحافظة تملك يد عاملة فنية يمكنها بالتدريب قيادة النظم التكنولوجية المتطورة، معرباً عن الأمل بأن يكون العمل مثالياً يبدأ من محافظة السويداء ويعمم على باقي المحافظات، مؤكداً أن المحافظة قدمت كل التسهيلات لقيام المشروع.

رئيس مجلس إدارة بانيت أشار بدوره إلى أن الشركة اتفقت مع عدد من الخبراء الروس الذين لهم تجارب ناجحة في عدد من دول العالم، مؤكداً أن مشروع السويداء سيكون من الافضل عالمياً.

وأوضح كبير الخبراء الروس ديمتري سيمنكوف أنه سيتم استخدام تكنولوجيا نادرة على مستوى العالم لها شبيهها في روسيا وسويسرا والنروج واليابان وسيتم العمل على التفوق عليها وصولاً إلى الهدف بتحقيق الصفر في النفايات وتلوث البيئة، إضافة إلى النواتج عن التدوير وأهمها الطاقة الكهربائية ويشيد المعمل على مساحة 100 دونم في موقع مكب كناكر جنوب غرب مدينة السويداء لمعالجة النفايات وتدويرها، وللمعمل أهمية خدمية وبيئية واستثمارية ويتمتع بتقنيات حديثة تقوم على معالجة كل النفايات العضوية والصلبة بطريقة التخمير اللاهوائي “مغلق” بنسبة نفايات صفر وتلوث صفر وإنتاج مخرجات مفيدة كالأسمدة العضوية عالية الجودة والمياه الصالحة لسقاية المزروعات وتوليد الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى فرص العمل التي سيؤمنها أثناء البناء والتشغيل.

وستقوم الشركة ببناء المعمل وتشغيله وتخصيص نسبة 20بالمئة من الأرباح لمصلحة المحافظة تحسب بنهاية كل سنة مالية على أن يتم تسليم المعمل للمحافظة بعد خمسة وعشرين عاماً من بداية الاستثمار إلا إذا تم تمديد المدة باتفاق الطرفين يضاف ثلاث سنوات بعدها لنقل التكنولوجيا وتدريب وتأهيل كادر موظفي الدولة وبمدة تنفيذ ستة عشر شهرا بتكلفة تصل إلى ٢٠ مليار ليرة سورية وتشير الأرقام إلى أن كمية النفايات الصلبة المرمية يومياً ضمن مكبات محافظة السويداء تبلغ نحو 250 طنا وعملية الحرق العشوائي في تلك المكبات هي السائدة وخاصة مكب النفايات التابع لمدينة السويداء هذه المشكلة القديمة الجديدة ما زالت تشكل هاجساً مقلقاً بالنسبة للمواطنين.

السويداء _رفعت الديك