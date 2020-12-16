مناقشة الواقع الخدمي بتجمع مشروع دمر التعاوني

دمشق – بسام عمار

موضوعات خدمية عديدة تناولها الاجتماع الاخير لهيئة التجمع التعاوني السكني لمشروع دمر بهدف تحسن الواقع الخدمي فيه ومعالجة المشكلات والصعوبات التي تواجه.

مدير التجمع عامر اكرم خليل اوضح ان الادارة وضعت خطة عمل طموحة هدفها الاساسي تقديم افضل الخدمات للمستفيدين ومعالجة المشكلات بأسرع وقت ممكن وتعزيز علاقات التعاون مع مختلف القطاعات الخدمية في المنطقة والتواصل المستمر مع المستفيدين للاطلاع على آرائهم ومدى رضاهم عن الواقع الخدمي وكل الاقتراحات المفيدة التي يقدمونها يؤخذ بها كونهم هم المعنيون بهذه الخدمات مبينا ان الدوام في التجمع من الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل الى جانب الجولات الاطلاعية اليومية عليه وتلقى الشكوى بشكل مستمر مشيرا الى ان هناك اهتمام ومتابعة مباشرة من السيد المحافظ لواقع العمل وكل الطلبات تلقى الاهتمام والمتابعة منوها الى ان الواقع الخدمي بتحسن مستمر لاسيما بخصوص خدمة التدفئة والماء الساخن حيث ان المحطات الحرارية ومتمماتها بحالة فنية جيدة وساعات العمل من الخامسة وحتى التاسعة مساء رغم نقص مادة المازوت والتي يتم العمل على معالجتها بشكل مستمر من قبل المحافظة لافتا الى انه سيتم العمل مع الجهات الخدمية على تأهيل الحدائق والطرقات وفتحات تصريف المياه واعمال التزفيت . وقد اشاد عدد من المستفيدين من اهالي التجمع بالخدمات التي تقدمها ادارة التجمع والمتابعة المستمر للواقع الخدمي والاستجابة للشكاوى والمقترحات المقدمة.