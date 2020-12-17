إطلاق مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة في اللاذقية .. ربط سوق العمل بخبرات ومهارات جديدة

اللاذقية – البعث ميديا – مروان حويجة

احتفل اليوم في مؤسسة التدريب و التأهيل البحري في اللاذقية بإطلاق مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة الذي ينظّمه و يقيمه الاتحاد العام لنقابات العمال – لجنة المرأة العاملة بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و ذلك في المحافظات كافة و قد أطلق المشروع الموجّه إلى المرأة العاملة في المحافظات رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الرفيق جمال القادري بحضور الرفيق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ومدير عام الهيئة المهندس إيهاب اسمندر.

وأكد القادري في كلمته أن المشروع يعمّق حضور الاتحاد العام لنقابات العمال في الوسط الاجتماعي الذي يأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الدائمة للسيد الرئيس بشار الأسد بتلمّس سبل دعم الدخل وتحسين المستوى المعيشي لجميع المواطنين وخاصة العاملين بأجر الذين تضررت دخولهم على وقع تراجع سعر الصرف والحصار الجائر والعقوبات على الاقتصاد السوري الذي يهدف بشكل أساسي إلى الأضرار بالشعب السوري لوقوفه مع جيشه الباسل وقيادته الحكيمة و الشجاعة .

وبيّن أن المشروع يهدف إلى تدريب وتعليم المرأة العاملة أو أحد أفراد أسرة العامل على مهنة منزلية لإضافة دعم إلى دخل الأسرة مبادرات خلاقة وتأمين التمويل اللازم للمهن التي يتم تحديدها والمساعدة في تسويق المنتج من خلال المعارض المخصصة لها وربط سوق العمل في سورية بمهارات وخبرات جديدة تسهم في عملية التنمية وإعادة الإعمار وتحقيق استقرار الوضع النفسي للمرأة العاملة. و أوضح الرفيق القادري أن المشروع ينطلق بداية في ست محافظات وسيمتد ليشمل كل المحافظات ويتيح الفرصة لكل الراغبات بتلقي التعليم والتدريب اللازم بما ينعكس إيجابا على المستفيدين وعلى المواطنين من خلال تقديم خدمات نوعية.

من جهته لفت أمين الفرع الرفيق ” إسماعيل” إلى أنّ هذه المبادرة هي استكمال للمبادرات التي يقيمها الاتحاد ويوليها الأهمية مبيناً أنها تستهدف أسر العمال في سياق تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم برفد الاقتصاد الأُسري بمداخيل إضافية وتحسين وضعها المعيشي.

بدوره أكّد مدير عام الهيئة المهندس “اسمندر” أن عملية إطلاق المشروع سيشهد توسعاً في النوعية الفنية للدورات وإعداد المستفيدات وإطلاق مشروعات أخرى مكملة لبرنامج التدريب ،يستفيد المتدرب منها بشكل كامل لافتاً إلى أنّ التدريب يمثّل جواز سفر للدخول إلى سوق العمل بثقة. و كان رئيس اتحاد عمال محافظة اللاذقية منعم عثمان قد ألقى كلمة أشار فيها إلى تفاعل المتدربات المشاركات مع هذا البرنامج التدريبي الوطني الذي يأتي لتمكين المرأة العاملة اقتصاديا و مهنيا و اجتماعيا من خلال إكسابها المهارات التدريبية النوعية.

بعد ذلك جرى توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحاد العام لنقابات العمال و هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقّعها الرفيق القادري و المهندس اسمندر.