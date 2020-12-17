المقداد: علاقاتنا مع روسيا استراتيجية ونأمل بالمضي قدماً في تعزيزها

جدد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع سورية وروسيا مشدداً على أهمية المضي قدماً في تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

وأوضح المقداد في مستهل لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم أن زيارته لموسكو هدفها بحث تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس فلاديمير بوتين معرباً عن الشكر لروسيا على وقوفها إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب ومبيناً أن الهدف الاستراتيجي للبلدين هو دائماً أن يمضيا قدماً في تعزيز العلاقات المتميزة بينهما.