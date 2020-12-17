طلبة السويداء يقيّمون واقع عمل منظمتهم

التقى أمين فرع الحزب الرفيق فوزات شقير اليوم مع قيادة فرع السويداء للاتحاد الوطني لطلبة سورية وعدداً من طلبة كليات ومعاهد السويداء، وذلك ضمن الجلسات الحوارية الطلابية المقامة على مدى ثلاثة أيام والتي نوقش فيها تقييم عمل المنظمة ونقاط القوة فيها لتعزيزها في سبيل تطوير عملها ونقاط الضعف لتجاوزها والفرص المتاحة أمام المنظمة.

الرفيق شقير قدم عرضاً شاملاً عن الوضع في سورية والمنطقة، مشيرة للدور الهام للطلبة عبر منظمتهم بنشر ثقافة الحوار بين الشباب وتفعيله مع القياديين وآليات التواصل بين الاتحاد والطالب ومستوى أداء القيادات الطلابية وكيفية اتخاذ القرار وتشجيع ثقافة التميز والتفوق واستقطاب المواهب وتشجيعها ورعاية المبادرات التطوعية من خلال نشر ثقافة التطوع، بالإضافة إلى دوره في تنمية الوعي الطلابي بالقضايا القومية والوطنية وبدعم المشاريع الريادية، بالإضافة لحماية الطلاب والدفاع عن قضاياهم كافة.

وركزت المداخلات على أهمية التركيز على البنية التنظيمية للاتحاد، وتطوير عمل المنظمة والرؤية المستقبلية لها، ودعم العملية التعليمية وتطويرها، وضرورة إقامة دورات التنمية البشرية ومهارات التواصل الاجتماعي للطلاب والمدرّسين في آن واحد، والعمل على مبدأ الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، وتنمية الشخصية القيادية لطلاب الهيئة الإدارية للتعامل مع الإدارات في المعاهد والجامعات، وذلك من خلال الدورات التنظيمية على مستوى فروع الاتحاد .

حضر اللقاء رئيسة مكتب الشباب الرفيقة روزانا الباسط وأمين شعبة التعليم العالي د.صقر الغضبان ومدير المركز الثقافي في السويداء.

البعث ميديا _ السويداء _ رفعت الديك